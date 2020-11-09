Жителям Донетчины предоставят денежную помощь в связи с COVID-19: Кто может получить

В Донецкой области в рамках программы экономического развития восточной Украины от Датского Совета по делам беженцев – Датской Группы по разминированию (DRC – DDG) возобновляется прием заявок на получение единовременной денежной помощи в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Средства предоставляются семьям, потерявшим основной источник дохода из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения карантина.

Получить помощь могут те, кто зарегистрирован и проживает в Донецкой и Луганской областях, а также внутренне перемещенные лица, которые живут в этих двух областях.

Главный критерий – наличие как минимум одного трудоспособного члена семьи, который является основным кормильцем и потерял главный источник дохода из-за распространения COVID-19 и введения карантинных ограничений. Также в качестве дополнительных критериев рассматриваются финансовая и социальная уязвимость (например, наличие инвалидности или тяжелых хронических заболеваний у кого-либо из членов семьи и т.д.)

При рассмотрении заявки обязательным условием является наличие справки из центра занятости о суммах выплат (или об отказе в выплатах) за последние 3 месяца.

Узнать больше о программе можно по ссылке.