«Служит» в «МГБ»: На Донетчине будут заочно судить бывшего милиционера

В Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении 57-летнего жителя Донецка по факту его участия в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года бывший сотрудник органов внутренних дел Украины устроился на работу в так называемое "министерство государственной безопасности ДНР", заняв должность "старшего следователя по особо важным делам". В его должностные обязанности входило проведение досудебных расследований по уголовным делам. По данным следствия, правонарушитель продолжает работать в псевдо-министерстве и сейчас», – сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.