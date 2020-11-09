Для выписки из больницы не нужен отрицательный тест на COVID-19, – Степанов

Для выписки из больницы не нужно ждать негативного теста на COVID-19. Решение о выписке пациента с коронавирусом принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основе устойчивой тенденции нормализации лабораторных показателей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Громадське радіо».

«Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативного ПЦР-теста», – заявил министр.

Как отметили в Минздраве, пациенты с COVID-19 перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня с даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста).