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Для выписки из больницы не нужен отрицательный тест на COVID-19, – Степанов

09.11.20 17:53
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Для выписки из больницы не нужно ждать негативного теста на COVID-19. Решение о выписке пациента с коронавирусом принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основе устойчивой тенденции нормализации лабораторных показателей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Громадське радіо».

«Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативного ПЦР-теста», – заявил министр.

Как отметили в Минздраве, пациенты с COVID-19 перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня с даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста).

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