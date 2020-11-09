На Донетчине от коронавируса умерли 9 медиков

В Донецкой области от коронавируса за период пандемии умерли 9 медицинских работников. Об этом сегодня, 9 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на этот час в Донецкой области лабораторно подтверждены 14 194 случая коронавируса. К сожалению, 202 жителя области погибли от заболевания, в том числе – 9 врачей, медицинских работников», – сказал Педенко.

Он отметил, что в регионе, как и на минувшей неделе, 28 больниц оказывают помощь больным с коронавирусом.

«Средняя загруженность коек колеблется от 65 до 72%», – добавил представитель облздрава.