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На Донетчине от коронавируса умерли 9 медиков

09.11.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области от коронавируса за период пандемии умерли 9 медицинских работников. Об этом сегодня, 9 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на этот час в Донецкой области лабораторно подтверждены 14 194 случая коронавируса. К сожалению, 202 жителя области погибли от заболевания, в том числе – 9 врачей, медицинских работников», – сказал Педенко.

Он отметил, что в регионе, как и на минувшей неделе, 28 больниц оказывают помощь больным с коронавирусом.

«Средняя загруженность коек колеблется от 65 до 72%», – добавил представитель облздрава.

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