В Славянске в коридоре больницы обнаружили брошенного новорожденного малыша

В Славянске (Донецкая обл.) женщина оставила новорожденного мальчика в больнице. Полицейские устанавливают ее личность. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
В дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение из органов здравоохранения. Медики сообщили, что ими была оказана помощь младенцу, которого нашли брошенным в больнице. Младенца нашли брошенным 7 ноября около 17:00 в коридоре детского инфекционного отделения.
По словам врачей, ребенок родился за несколько часов до того, как его нашли. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия.
По факту невыполнения родительских обязанностей полицейские открыли уголовное производство. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. После проведения всех необходимых следственных действий будет предоставлена окончательная правовая квалификация.