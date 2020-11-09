В Славянске в коридоре больницы обнаружили брошенного новорожденного малыша

В Славянске (Донецкая обл.) женщина оставила новорожденного мальчика в больнице. Полицейские устанавливают ее личность. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение из органов здравоохранения. Медики сообщили, что ими была оказана помощь младенцу, которого нашли брошенным в больнице. Младенца нашли брошенным 7 ноября около 17:00 в коридоре детского инфекционного отделения.

По словам врачей, ребенок родился за несколько часов до того, как его нашли. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия.

По факту невыполнения родительских обязанностей полицейские открыли уголовное производство. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. После проведения всех необходимых следственных действий будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация.