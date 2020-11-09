На Луганщине подтверждены 89 новых случаев COVID-19, два человека умерли

На Луганщине лабораторно подтверждены 89 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 49-летний мужчина из Новоайдарского района и 83-летняя женщина из города Лисичанск.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 2 человека;

Рубежное – 12;

Беловодский район – 6;

Белокуракинский – 5;

Марковский – 7;

Меловской – 5;

Новоайдарский – 15;

Новопсковский – 11;

Попаснянский – 10;

Сватовский – 6;

Старобельский – 6;

Троицкий – 4.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 539 человек, из них:

выздоровел – 2 201 человек;

лечатся – 2 229 пациентов (284 – стационарно, 1 945 – амбулаторно);

умерли – 109 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 47,9%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине COVID-19 заболели 469 018 человек (209 143 – выздоровели, 8565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая.

В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» сообщают о 109 летальных случаях.