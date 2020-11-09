На Луганщине подтверждены 89 новых случаев COVID-19, два человека умерли

На Луганщине лабораторно подтверждены 89 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 49-летний мужчина из Новоайдарского района и 83-летняя женщина из города Лисичанск.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 2 человека;
- Рубежное – 12;
- Беловодский район – 6;
- Белокуракинский – 5;
- Марковский – 7;
- Меловской – 5;
- Новоайдарский – 15;
- Новопсковский – 11;
- Попаснянский – 10;
- Сватовский – 6;
- Старобельский – 6;
- Троицкий – 4.
За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 539 человек, из них:
- выздоровел – 2 201 человек;
- лечатся – 2 229 пациентов (284 – стационарно, 1 945 – амбулаторно);
- умерли – 109 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 47,9%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине COVID-19 заболели 469 018 человек (209 143 – выздоровели, 8565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая.
В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» сообщают о 109 летальных случаях.