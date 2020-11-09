Президент Зеленский считает, что карантин выходного дня даст позитивный эффект

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что усиленный режим карантина поможет избежать жесткого локдауна. Об этом он сказал сегодня, 9 ноября, на селекторном совещании по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

«Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим», – отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил актуальные данные об эпидемической ситуации, а также рассказал, что за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных COVID-19. Кроме того, он отметил, что количество коек для таких больных увеличили на 4 400, и правительство продолжает наращивать количество тестирований.

Также главе государства доложили о том, что больницы Национальной академии наук Украины и «Укрзализныци» принимают ургентных больных, не имеющих COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусом в перепрофилированных для этого медучреждениях. «Это добавило около 5 тысяч коек. Сейчас дорабатывают изменения маршрутов, чтобы больных в ургентном состоянии могли привезти в эти учреждения», – добавили в Офисе президента.

Дополнительно правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенные на это 1 млрд грн будет закуплено 3 млн таких тестов. Сейчас на подходе первые 100 тысяч тестов.

Президент поинтересовался, как работает «горячая линия» по вопросам коронавирусной болезни, запущенная Минздравом. Максим Степанов сообщил, что 53% обратившихся задавали вопросы о семейных врачах. В основном они касались невозможности связаться со своим семейным врачом, того, что человек не имеет семейного врача, невозможности отправить мобильную бригаду. Глава Минздрава заверил, что все обращения тщательно отрабатываются.