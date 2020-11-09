Чтобы пережить зиму: Жители прифронтового Гнутово собирают ветки (Видео)

Село Гнутово (Донецкая обл.) находится рядом с линией разграничения. Его жители – а это в основном пенсионеры – со страхом ждут зимы.

Каждая сухая ветка – радость для них, ведь собирать дрова – единственная возможность пережить зиму.

«Вот ветка. Хорошо, что упала, от ветра сломалась. А то говорят, что если дерево пилишь – штраф большой», – говорит Владимир Александров, проживающий в Гнутово.

Купить уголь или дрова большинство из гнутовцев не могут – денег не хватает, да и цены на твердое топливо выросли. «Сейчас тонна угля стоит более 7 тыс. грн. Как я могу купить уголь, если муж мой получает [пенсии] 2 100 грн)», – сетует местная жительница Анна Таранущенко.

«Раньше уголь можно было довезти за 100 грн, сейчас – 300 грн за машину», – добавляет Владимир Кушнарев.

В сельсовете помочь жителям тоже не могут, проблема та же – нет денег. «Мы дотационные. Нас финансирует город Мариуполь. Если бы у нас был бюджет, мы бы с радостью помогли людям приобрести топливо», – поясняет Вячеслав Салганов, сельский голова Талаковки, к которой административно относится Гнутово.

Поэтому единственный выход – искать сухостой. «Там ветку найдем, вдоль посадки пройдем. Пилить – запрещено. Вот ходим "сухарь" собираем», – говорит Владимир Кушнарев.

Есть смельчаки, которые по дрова ходят в лесополосу за село. Каждый раз они рискуют жизнью – можно попасть на неразорвавшийся снаряд или растяжку. На такие вылазки решаются не все.

«Где-то растяжка, где еще что-то. А я не увижу, потому что слеповат. А кто видит… В общем, нужно идти туда, где люди ходили. Но там, на бывших дачах, тоже – если спиливаешь дерево, тоже будет штраф», – отмечает Владимир Александров.

Единственная надежда гнутовцев, что зима не будет слишком холодной и того, что соберут, хватит, чтобы пережить морозы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»