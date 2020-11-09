Летальные случаи и пациенты на лечении: В «ДНР» сообщили данные по COVID-19

В «ДНР» 8 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

По состоянию на 10:00 9 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 7 795:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 414 пациентов,

выписаны – 3 694 человек,

летальных случаев – 687.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 76 случаев пневмоний, госпитализированы 37 человек. Всего на лечении находятся 2 287 пациентов с пневмониями, из них 496 – на кислородной поддержке (+24 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине COVID-19 заболели 469 018 человек (209 143 – выздоровели, 8565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая, Луганской области – 4439 случаев (выздоровел – 2201 пациент, летальных случаев – 109).

В «ЛНР» сообщают о 109 летальных случаях.