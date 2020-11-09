«Красная» зона: В ДонОГА объяснили, как будет работать транспорт

Транспорт на Донетчине будет работать в таком же режиме, к которому привыкли в «оранжевой» зоне карантинных ограничений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

«Заполненность транспорта не более, чем позволяет количество посадочных мест, масочный режим», – напомнил Игорь Бойко.

По его словам, функционирует как городской транспорт, так и пригородный, областной, межобластной.

«И автобусы, и железнодорожный транспорт – все функционирует. Пока никаких дополнительных ограничений, предусмотренных для "красной" зоны, мы не применяли», – подчеркнул Бойко.

Напомним, «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать в 4 городах и 1 районе в Донецкой области с 00 часов 9 ноября. К «красной» зоне отнесены города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район.