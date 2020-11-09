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В бюджете-2021 нет денег на подготовку детей с неподконтрольного Донбасса к поступлению в вузы Украины

09.11.20 16:17

В госбюджете на 2021 год не заложено финансирование подготовительных курсов для молодежи с неподконтрольных Украине территорий, которые планируют поступать в украинские вузы. Также нет денег на информационную кампанию для абитуриентов с неподконтрольных территорий. Об этом говорится в открытом обращении 18-ти общественных организаций, которые занимаются вопросами защиты прав пострадавших от конфликта лиц.

В июне в Закон Украины «О высшем образовании» были внесены изменения, благодаря чему абитуриенты с неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса получили возможность поступать по квотам в любое высшее и профессионально-техническое учебное заведение. Кроме того, теперь дети могут бесплатно обучаться на подготовительных курсах вузов продолжительностью до одного года, при этом получать стипендию.

Ответственным за реализацию этого закона является Министерство образования и науки Украины (МОН).

Упрощенный механизм поступления молодежи в вузы был реализован уже на этой вступительной кампании. А вот подготовительные курсы при вузах должны были начать работать с 2021 года. Такие курсы – это не только подготовка абитуриентов к обучению по украинским образовательным программам, а и их адаптация к жизни в конституционном украинском поле.

Однако, в госбюджете-2021 не заложено финансирование этих курсов. Кроме того полностью отсутствует финансирование на организацию и проведение информационной кампании, и поддержку правительственной «горячей линии» для поступающих в учебные заведения.

Еще в феврале 2020 года в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы МОН предусматривало на финансирование подготовительных курсов, "горячей линии" и информационной кампании 60,5 млн грн, что составляло 0,16% бюджета МОН.

«Однако, на сегодняшний день именно эти программы МОН были сокращены полностью – до 0 грн. Это означает на практике, что руководство Министерства образования сознательно саботирует выполнение положений действующего Закона Украины "О высшем образовании", лишая детей с оккупированных территорий возможности подготовиться к обучению и поступить в учреждения высшего и профессионально-технического образования на подконтрольной украинскому правительству территории», – заявляют общественники.

«Вступительная кампания-2020 показала, что при отсутствии надлежащего и своевременного информирования поступающих и их родителей любые позитивные законодательные изменения не могут быть реализованы должным образом. Именно поэтому, в этом году поступающие с оккупированных территорий заняли лишь 1/6 часть от предусмотренных квоте для указанной категории бюджетных мест и преимущественно поступили в очень ограниченный перечень вузов, в которых существовали образовательные центры прошлого года», – говорится в обращении.

Они акцентируют, что такое положение приведет к дальнейшей интеграции молодежи с неподконтрольных территорий в культурное и образовательное пространство Российской Федерации.

В этой связи общественники просят при доработке госбюджета-2021 включить финансирование этих направлений.

Обращение адресовано:

  • президенту Украины Владимиру Зеленскому;
  • председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергею Сурку;
  • премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Его подписали следующие общественные организации:

  • Восток SOS;
  • Донбасс SOS;
  • Крым SOS;
  • Право на защиту;
  • Украинский Хельсинский союз по правам человека
  • Центр прав человека Zmina;
  • Центр гражданского просвещения «Альменда»;
  • Крымская правозащитная группа;
  • Группа влияния (Група впливу);
  • Стабилизейшен Суппорт Сервисез;
  • Образовательный дом прав человека в Чернигове;
  • Ассоциация УМДПЛ;
  • М'арт;
  • Центр гуманистических технологий «Ахалар»;
  • Вектор прав человека;
  • Дом прав человека Крым;
  • Региональный центр прав человека
  • Харьковский институт социальных исследований.

Как сообщалось ранее, по результатам вступительной кампании 2020 года, с неподконтрольных территорий в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов.

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