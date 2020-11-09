Иных ликвидировали: СБУ задержала всех подрывников мостов Донбасса из группы «Бергмана» (Фото)

Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы «Бергмана», причастной к подрыву мостов на Донбассе. Другие злоумышленники ликвидированы. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 года руководители так называемой «Армии юго-востока» создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.

Наиболее активной была террористическая группа во главе с Валерием Бергманом (позывной «Немец»). Она состояла из 8 человек – преимущественно местных жителей.

Координацию группы осуществлял руководитель так называемого «донского казачества», который сейчас является «командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР». За три месяца в 2014 году группа «Немца» подорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще 4.

СБУ установила всех участников группировки.

Правоохранители задержали Бергмана во время спецоперации в сентябре 2019 года вблизи Лисичанска. В течение 5-ти лет он скрывался в лесах и на заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, дал подробную информацию о расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников террористической группы.

Из схронов «группы Бергмана» правоохранители изъяли:

более 5 кг тротила;

самодельное взрывное устройство со взрывчаткой в почти 2 кг в тротиловом эквиваленте;

артиллерийский снаряд 152 мм;

автомат АК-74;

10 гранат;

пистолет марки «Star model B»;

почти 250 патронов разного калибра;

3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали 8 активных участников группы «Бергмана». Последним украинскому правосудию был передан диверсант, которой 6 лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь 2 ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности.