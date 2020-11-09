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Не более двух дней: В ДонОГА сообщили об очередях на бесплатные ПЦР-тесты

09.11.20 17:33

В Донецкой области решена проблема с большими очередями на выполнение бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он отметил, что еще 2 недели назад люди, действительно, ожидали результатов теста по 2 недели.

«По состоянию на вчера, в лабораториях было 1737 (или 1773 – не помню точно) непротестированных образцов. А в среднем за сутки делаются исследования 1800 образов. Надеюсь, что очередь в лабораториях будет не более 2 дней», – сказал Педенко.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ПЦР-тест на коронавирус выполняют 9 лабораторий: 5 коммунальных и 4 частных. Сейчас проводится их автоматизация. Планируется, что к декабрю они будут выполнять 2500 тестов в день.

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