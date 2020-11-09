После супруги и сына: У президента Украины подтвержден коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Офис президента.

«К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Заместитель Офиса президента Юлия Ковалив уже получила негативный результат теста на COVID-19 и работает в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений.

Позже стало известно, что коронавирус подтвержден у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, что в июне-июле коронавирусом переболела супруга президента Елена Зеленская, для лечения ей потребовалась госпитализация. В тот же период коронавирус перенес сын Зеленских.