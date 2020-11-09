«Красная» зона: На Донетчине рассказали, как будут работать рынки и салоны красоты

На Донетчине в населенных пунктах, которые с 9 ноября отнесены к «красной» карантинной зоне, рынки закрываться не будут, но работать они должны частично. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

«В самом постановлении Кабмина именно о рынках не сказано ни слова. Там четко указано, каким торговым точкам разрешено работать. Это объекты, которые торгуют продуктами питания, медицинскими средствами, товарами садоводчества, животноводства, растениеводства, средствами гигиены. Это если коротко», – сказал он.

Бойко акцентировал, что на рынках есть точки торговли различными товарами. «Почему четко нельзя сказать – может работать рынок или нет. На рынке есть точки торговли, которые продают продукты питания, а постановление КМУ разрешает этим точкам работать. Есть точки по продаже иных вещей, той же одежды. По сути, та точка, которая торгует одеждой, не должна работать. Которая торгует продуктами питания и прочим разрешенным – может работать с учетом всех карантинных требований», – пояснил чиновник.

Бойко также дополнил, что в «красной» зоне кафе могут работать только «на вынос», а деятельность салонов красоты, парикмахерских – запрещена.

Он также подчеркнул, что ответственность за выполнение требований постановления Кабмина в каждом населенном пункте «красной» зоны несет местная власть. «Именно местные органы власти обязаны выполнить это решение и обеспечить выполнение карантинных условий», – заключил представитель ДонОГА.

Напомним, с 9 ноября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать в 4 городах и 1 районе в Донецкой области – города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район. В ДонОГА сообщили о том, что закрывается на «красный» период, а что может продолжать работать. В ведомстве добавили, что транспорт будет функционировать как при «оранжевом» уровне карантина.