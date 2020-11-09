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Накануне встречи в «Нормандском формате»: Коронавирусом заболел Ермак

09.11.20 18:00
Андрей Ермак / Фото: скриншот видео ТК «Украина»
Андрей Ермак / Фото: скриншот видео ТК «Украина»

У руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака ПЦР-тестирование на COVID-19 показало положительный результат. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Офис президента.

«Андрей Ермак чувствует себя хорошо и намерен работать дистанционно, соблюдая режим самоизоляции. В частности, на этой неделе запланирована видео-встреча советников лидеров Нормандского формата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ермак планирует участвовать во встрече советников.

Как сообщалось ранее, сегодня коронавирус был подтвержден у президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что видео-встреча советников лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) по вопросам Донбасса запланирована на 13 ноября.

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