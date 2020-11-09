Хоть работа появится: Жители Счастья с надеждой ждут открытия КПВВ

Жители Счастья (Луганская обл.) с надеждой восприняли открытие рядом с городом нового контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Для них это шанс найти работу, передает «Радио Свобода».

Счастье до войны было спутником Луганска, а сейчас это небольшой городок на краю линии фронта. «Ничего нового, необычного. Обычная "серая жизнь". Возможно, с открытием моста что-то изменится, хоть немного оживится», – говорит местный житель Артем Францев.

Мост, о котором рассказывает мужчина, – через реку Северский Донец. Она на значительной части Луганской области разделяет украинскую армию и «ЛНР».

КПВВ «Счастье» пообещали открыть 10 ноября. Также в этот день должен заработать КПВВ в Золотом. Пока же на Луганщине официально есть только один пункт пропуска – в Станице Луганской (при этом на Донетчине – 4 таких пункта).

«У меня родители в Луганске остались. Я последний раз был, пожалуй, в 2016 году на юбилей отца. Вот маленький ребенок, как ехать через Станицу? Стоять там нет ни возможности, ни большого желания. Думаю, если будет мост здесь, на месте, тогда да, значительно чаще. По меньшей мере, бабу с дедом познакомлю с внуком», – рассуждает Артем Францев.

«Людей больше будет, опасность инфекции тоже больше. А если все условия создадут, то, возможно, хоть какая-то работа появится. Людям хоть уборкой заниматься или чем-то. С работой у нас очень плохо, для молодежи особенно», – оценивает перспективы открытия КПВВ жительница Счастье Надежда Бондаренко.

«Сейчас очень сложно, очень плохо. Работы нет, людей. После обеда вот так выходишь на улицу и не видишь людей вообще, один-два. Вот днем живо более или менее, а вечером – тишина», – добавляет жительница Счастья Валентина Фетисова.

Параллельно с КПВВ здесь заработает уже построенный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), почта, медпункт и «Ощадбанк».

Город Счастье

За время войны многие, в том числе официальные лица, открытие КПВВ «Счастье» для Украины называли невыгодным с военной точки зрения. По той же причине представители «ЛНР» не соглашались на КПВВ в Золотом.

«Открытие в Счастье было бы невозможно, если бы боевики не дали согласие на открытие в Золотом. Я думаю, что это был компромисс между украинской позицией и российской позицией», – считает заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

«Мы удерживаем позиции, мы для этого провели ряд соответствующих мероприятий, касающихся подготовки к открытию, готовности к открытию КПВВ. И будьте уверены, что все риски мы предусмотрели и приняли все соответствующие меры», – уверяет и.о. командующего Объединенных сил ВСУ Виктор Ганущак.

Украинское командование обнародовало 4 новых участка, где собрались разводить войска. Три из них – в Луганской области, не очень далеко от того же Счастья.

«Если мы уменьшаем контингент военных в этой области между Станицей и Счастьем, то в случае наступательной операции эта территория может оказаться в очередном "котле", так как дорога и мост в Счастье будут отремонтированы под КПВВ и по нему может проходить любая техника. И вот представим себе, с горы, из Луганска, вниз идет наступательная операция на Счастье, а Российская Федерация со своей границы запускает какие-то группы или просто обстрелы начинает "Градом", как она это делала непосредственно со своей территории», – говорит о рисках политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

По разведению есть еще одна интересная деталь. В октябре Россия в Трехсторонней контактной группе представила свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе. В так называемой «дорожной карте» указаны новые участки разведения войск. Они полностью совпадают с теми, что сейчас озвучило командования Объединенных сил.

На это вице-премьер Алексей Резников заявляет, что новые участки разведения определили уже давно. «То, что потом представители оккупационных режимов написали в так называемой "дорожной карте", указав эти адреса, они просто сделали то, что давно было решено до них. Единственное, что оно окончательно не утверждено в Трехсторонней контактной группе. А я просто хочу напомнить, что ТКГ – это Российская Федерация, Украина и посредник ОБСЕ. Поэтому взять чужую работу и просто указать как свое предложение – ну, можем только поаплодировать», – говорит Резников.

Напомним, командование ООС заявило, что все украинские КПВВ на Донбассе (в т.ч. и новые в Счастье и Золотом) откроются 10 ноября. В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с неподконтрольных территорий.

Однако «Л-ДНР» сделали заявления, что не намерены открывать свои контрольно-пропускные пункты на линии разграничения.