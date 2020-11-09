В Мариуполе от коронавируса умерли почти 90 человек

Мариуполь, как город с наибольшим числом жителей, продолжает держать лидерство по заболеваемостью коронавирусом в Донецкой области – 45% среди всех заразившихся в регионе, передают «Донецкие новости».

Как сегодня, 9 ноября, сообщил директор Департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель, за сутки в городе зарегистрировано 192 новых случая COVID-19, при этом 112 жителей выздоровели.

С начала пандемии в Мариуполе зарегистрировано 6 367 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 3 513 пациента (55,2% от всех заболевших);

на лечении – 2 767 человек (43,5%), из них на госпитализации в больницах – 245 чел., в т.ч. 9 детей;

летальных случаев – 87 (1,4%).

«Из 245 человек, которые находятся в больницах Мариуполя, 93 пациента – в тяжелом состоянии. Все пациенты получают кислородотерапию. В состоянии средней тяжести, опять-таки на кислороде, – 152 человека. При отрицательном результате на "ковид", а также при необходимости лечения без кислорода – пациенты выписываются на амбулаторное лечение», – добавил директор Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Сергей Орлеанский.

В Мариупольском горсовете сообщили, что сегодня городской голова Вадим Бойченко вышел на работу, получив второй отрицательный тест на COVID-19. На самоизоляции мэр Мариуполя провел две недели. Все это время он работал удаленно.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине COVID-19 заболели 469 018 человек (209 143 – выздоровели, 8 565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая, Луганской области – 4 439 случаев (выздоровел – 2 201 пациент, летальных случаев – 109).

В «ДНР» – 7 795 случаев коронавируса (3 694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 109).