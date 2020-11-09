Увядающий, но по-прежнему красивый: Как выглядит Донецк в седьмую осень при «ДНР» (Фото)

Увядающий, медленно разрушающийся, с заброшенными витринами центральных бутиков и пустынный, но по-прежнему красивый. Донецк – когда-то главный город Донецкой области, бизнес-центр восточной Украины и один из самых самобытных населенных пунктов страны – теперь встретил 7-ю осень при «ДНР», передает «Радио Свобода».

Парк Щербакова – одно из любимых мест для прогулок и знакомств дончан – с аттракционами, шашлычными, катамаранами и большой зеленой зоной. Еще до войны сюда после жалоб на шум жителей домов вблизи центральной площади Ленина перенесли и все городские мероприятия и концерты. Осенью территория вдоль первого и второго городских прудов становилась огромной локацией для фотосессий влюбленных, молодоженов и молодежи.

Колесо обозрения в парке Щербакова. Аттракцион, с которого можно было посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Вид на танцевальную площадку «Вечерние ритмы» (в народе место называлось «клеткой») – здесь могли подвигаться и познакомиться пожилые дончане, а окружающие – зарядиться от них позитивной энергией.

Набережная Первого городского пруда – самого старого искусственного водоема города. Его вырыли еще в конце 19-го века.

А это когда-то было розарием в парке Щербакова. Почему-то сейчас он в таком состоянии. Напомним, роза – один из символов города, наряду с терриконом.

Бульвар Пушкина – «городская стометровка», самое сердце города, место встреч, прогулок, и когда-то самое оживленное место в Донецке.

Справа – кафе «Миллениум» или в народе «Пирамида» на бульваре Пушкина – когда-то самое модное заведение Донецка. Прямо за «пирамидой» находился детский городок – площадка с деревянным замком и качелями. По ночам можно было увидеть, как на ней отдыхают вышедшие из кафе «уважаемые» люди города.

Третий корпус Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) на центральной улице Артема. Дончане называют университет ДПИ («Донецкая политехника»), раньше в нем училась будущая техническая элита, за его студентами «охотились» из немецкого «Сименса».

Недостроенная библиотека технического университета и знаменитая стена граффити, которой уже более 15-ти лет. Рисунки с розой и «голосом Донбасса» – одни из самых старых на стене.

Набережная главной реки города Кальмиус, вид с левого на правый берег (в Донецке, как в Киеве, – правый берег – «центральный»). Место, где можно уединиться с природой, покормить уток или просто смотреть, как по мостам через реку едет транспорт.

Набережная реки Кальмиус с видом на мост на левый берег. Как видите, Донецк даже при «ДНР» любви к цветам не теряет.

Набережная – со стороны бульвара Шевченко:

Вид на самый старый мост города по проспекту Ильича, построенный сразу после Второй мировой.

Гостиница «Донбасс-Палас» и бизнес-центр «Пушкинский» – самые центральные и престижные в городе с парадными входами прямо с площади Ленина. «Пушкинский» так и не успели ввести в эксплуатацию на момент начала конфликта. Когда в городе были массовые беспорядки весной 2014-го года, то светом в окнах «Пушкинского» по вечерам горело слово «МИР».

Торговый центр «Золотое кольцо» вблизи южных ворот в город – автовокзала «Южный». Тут большая транспортная развязка (включая донецкие трамваи) и все, что нужно путешественнику – например, «Макдональдс» (который сейчас переделали в «ДонМак»).

Центральная улица Артема с теми самыми заброшенными витринами бутиков – с перспективой на площадь Ленина. Пустое пространство спереди – площадь перед Театром оперы и балета.

Вид на Театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко («золотой голос» Украины, вдали виден позолоченный памятник ему). Справа – старейший кинотеатр города имени Тараса Шевченко, вдалеке слева – детская библиотека.

Раньше на месте черного пятна справа была яркая витрина круглосуточного магазина «Максим», который спасал молодежь, загулявшуюся допоздна в культовом донецком баре «Ганджубаз» неподалеку.

Памятник «Друг» напротив здания Донецкой облгосадминистрации и библиотеки им Н. Крупской – на бульваре Шевченко, изображающий мужчину и собаку, которую он прикрывает зонтиком. Скульптура появилась в городе фактический в разгар боевых действий, 5 июня 2014-го года – местный художник Равиль Акмаев всеми правдами и неправдами довез ее через блокпосты в Донецк из Харькова, где еще в «мирные» времена занимался его отливкой.

Преображенский собор по улице Артема. Из-за «центрового» расположения и простора перед ним был до войны местом встречи местных неформалов.

Скейтпарк в парке «Сокол» неподалеку от улицы Артема и донецкого планетария. Тут раньше тусовалась молодежь: роликовые коньки, скейты, велосипеды, самокаты и, конечно же, трюки на них.

Цирк «Космос». Место, где перед представлением всегда можно было купить шарик, клоунский нос и сладкую вату.

Парк возле стадиона «Донбасс-Арена» – раньше один из лучших парков города. Деревья для него подбирали специально под клубные цвета «Шахтера», чтобы осенью они «горели» оранжевой и красной краской.

Этот парк был некогда самым зеленым и ухоженным местом в городе.

Парк кованых фигур за зданием донецкого горсовета – пополнялся новыми экспонатами каждый год во время фестиваля кузнечного искусства, на День города. Сейчас переживает не лучшие времена.