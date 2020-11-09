В Москве девушку из «ДНР» признали «красавицей Европы»

Победительница «республиканского» конкурса «Краса Донбасса-2020» Дарина Заднепрянная из «ДНР» заняла первое место на конкурсе «Красавица Европы» в Москве. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщают «республиканские» интернет-ресурсы.

Отмечается, что в Москве состоялся фестиваль красоты «World Russian Beauty – 2020». В его рамках девушки из «ДНР» соревновались в двух конкурсах – «Красавица Европы» и «Мировая русская красавица». Они получили следующие титулы:

Амина Синицкая – «Гран-при Юная мисс Европа – 2020»;

Дарина Заднепрянная – «Красавица Европы», заняла первое место;

Ванесса Фролова – «Гран-при Юная мировая красавица» и титул «Лучшая модель».

Дарина Заднепрянная и Амина Синицкая

Конкурсы «Красавица Европы» и «Мировая русская красавица» прошли в Москве с 4 по 8 ноября в рамках фестиваля «World Russian Beauty 2020» (WRB). В ходе него проводится заключительный отборочный этап на «World Beauty», финал которого пройдет в январе 2021 года в Москве.