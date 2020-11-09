Если есть жилье: Когда ВПЛ все равно имеет право на «пособие переселенца»

Адресная помощь для переселенцев (т.н. «пособие переселенца») введена с 2014 года. Одним из ограничений в ее выплате является наличие у внутреннее перемещенного лица (ВПЛ) жилья на подконтрольной территории. Однако не вся недвижимость в этом случае учитывается. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Выплата «пособия переселенца» регулируется Постановлением Кабинета министров от 01.10.2014 № 505. В нем установлен четкий перечень оснований для отказа в назначении адресной помощи. «Среди таких оснований – наличие у любого из членов семьи ВПЛ в собственности жилого помещения или части жилого помещения, которое расположено за пределами временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области, АР Крым, населенных пунктов на линии разграничения», – напомни юристы.

Правозащитники акцентируют, что ключевым в данном случае является именно «в собственности».

Так, согласно Гражданскому кодексу Украины право собственности на недвижимое имущество (дом, квартиру, другое жилое помещение, землю) возникает с момента его государственной регистрации, которую осуществляет нотариус, государственный регистратор или другое уполномоченное лицо.

Это следует иметь в виду также в случае:

приобретение недостроя;

начала частного строительства;

участия в инвестиционном строительстве.

В этих случаях право собственности на такие объекты недвижимости, в т.ч. жилые, возникнет только после ввода дома в эксплуатацию и осуществления государственной регистрации. «До этого момента будет сохраняться и право на получение адресной помощи, если, конечно, будут отсутствовать другие обстоятельства, которые являются основанием для отказа в ее назначении (например, наличие депозита сверх установленных норм)», – отметили юристы.

Например, в организацию за консультацией обратилась переселенка. «Мы с мужем – переселенцы, получаем оба адресную помощь. В конце октября 2020 года умерла моя бабушка. После ее смерти мне по наследству остался по завещанию маленький полуразрушенный домик в Полтавской области. Правильно ли я понимаю, что теперь мы с мужем не имеем права на адресную помощь?», – интересовалась женщина.

«В Вашей конкретной ситуации с унаследованным по завещанию домом право собственности на него также возникнет у Вас не сразу, а только после выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по завещанию – документа, удостоверяющего переход права собственности от Вашей бабушки к Вам. Предоставляется такой документ не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя (Вашей бабушки). Соответственно, владелицей домика в Полтавской области Вы еще не стали и право на адресную помощь в связи с этим не потеряли», – ответили правозащитники проекта.

Вместе с тем, Постановлением КМУ от 01.10.2014 № 505 предусмотрены также отдельные случаи, при которых наличие уже в собственности у кого-либо из членов семьи ВПЛ жилого помещения (его части) не является препятствием для получения адресной помощи. Это касается случаев, когда:

такое жилое помещение является нежилым, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

в составе семьи ВПЛ, которая претендует на адресную помощь, есть переселенцы-военнослужащие, которые участвуют в ООС (кроме лиц, которые приобрели жилье за счет государственных средств после начала проведения АТО).

Напомним, что сейчас для детей и нетрудоспособных переселенцев адресная помощь составляет 1000 грн. Если в состав семьи входят лица с инвалидностью, то сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц. Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн. Трудоустроенный переселенец трудоспособного возраста может претендовать на 442 грн в месяц.