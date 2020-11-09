Кравчук не понимает, почему «Л-ДНР» не открывают свои КПП на линии разграничения

Украина выполнила со своей стороны договоренности по открытию 10 ноября двух новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области и ожидает аналогичных шагов с российской стороны. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы рассматриваем открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группы. И рассчитываем на соответствующие шаги с российской стороны, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», – сказал он.

Кравчук подчеркнул, что Украина выполняла и будет выполнять договоренности, потому что считает это своей главной задачей для достижения мира на Донбассе. «Мы будем действовать ответственно, ища пути решения и преодолевая все сложности», – отметил он.

Глава украинской делегации в ТКГ обратил внимание, что в открытие новых КПВВ на линии разграничения 10 ноября не все верили, но Украина гарантировала и выполнила свои обязательства.

«А вот почему не выполняет Россия, и почему оказывают какое-то сопротивление и ищут какие-то причины в ОРДЛО – они пояснить не могут. Тем более что речь идет об интересах и жизненных потребностях тысяч людей», – указал он.

Напомним, командование ООС заявило, что все украинские КПВВ на Донбассе (в т.ч. и новые в Счастье и в Золотом) откроются 10 ноября. В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с неподконтрольных территорий.

Однако «Л-ДНР» сделали заявления, что не намерены открывать свои контрольно-пропускные пункты на линии разграничения.