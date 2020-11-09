В Украине опять запретили плановые операции и госпитализацию

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Украина переходит на второй этап реагирования на пандемию. Так, с сегодняшнего дня, 9 ноября, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены. Медицинские учреждения перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19. Об этом после селекторного совещания у президента сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Громадське радіо».

«Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, госпитализировать больных коронавирусной болезнью», – сказал Ляшко.

Он сообщил, что поставлена задача увеличить количество COVID-кроватей с 50 до 80 000.

«80% из них (60 000 коек) будут в течение месяца обеспечены кислородом. Дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по заведениям», – отметил Ляшко.

Напомним, с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине COVID-19 заболели 469 018 человек (209 143 – выздоровели, 8 565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая, Луганской области – 4 439 случаев (выздоровел – 2 201 пациент, летальных случаев – 109).

В «ДНР» – 7 795 случаев коронавируса (3 694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 109).