Мониторинг цен: Что дешевле в «Л-ДНР», а что – на свободном Донбассе (Фото)

В «Л-ДНР» и на подконтрольной Украине части Донбасса стоимость мяса примерно одинаковая, а овощи на подконтрольной территории дешевле, как и сыры, колбасы. Об этом свидетельствует мониторинг цен в Луганске и Донецке (неподконтрольные города, бывшие центры областей), Северодонецке и Славянске (подконтрольные Украине, областной центр и крупный сосед областного центра), который провело «Радио Свобода».

Все цены переведены в гривни по рыночному курсу на 6 ноября.

Мясо. Цены на мясо везде приблизительно равны. Разница есть в несколько гривен, в зависимости от того, где вы будете покупать мясной продукт – в большом супермаркете, магазинчике или на рынке. Так, в Луганске за курицу вы заплатите – 51-54 грн, в Донецке – 47-51 грн, в Северодонецке и Славянске – 46-50 грн.

Свинина в Донецке дешевле, чем в Луганске – 84-88 грн против 90-100 грн. В Северодонецке и Славянске – 95-110 грн.

Цены на мясо в Северодонецке

Овощи. Овощные цены «скачут» во всех городах. Здесь все зависит не только от места покупки, но и от сорта, и откуда привезли товар.

К примеру, в Луганске раньше можно было на рынке купить овощи из Станицы Луганской, которая находится под контролем Украины, а вот из-за закрытия блокпоста на карантин все вытеснили российские продукты, рассказывают местные жители.

Картофель в Луганске можно купить за 9-15 грн, буряк и морковь – за 10 грн, капусту – за 15 грн. В Донецке дороже стоит только капуста – от 16-22 грн за кг.

В свободной части Луганской и Донецкой областей цены на овощи ниже. Картофель – от 7 грн, от 5 грн – буряк, морковь и капуста.

Если вы не представляете себе зиму без овощного салата из помидоров, огурцов и зелени, то в «Л-ДНР» за кг овощей и пучок укропа/петрушки отдадите 40-45 грн. При том, огурцы в Донецке дороже чем в Луганске – 22-25 грн против 9-11 грн. На свободной части Луганской и Донецкой области такой же набор на салат обойдется почти в столько же – 43-47 грн.

Цены на овощи в Донецке

Цены на овощи в Донецке

Фрукты. Любители яблок в Луганске заплатят за килограмм от 19-25 грн, в Донецке – 23-27 грн.

В Славянске и Северодонецке цены стартуют от 10 грн и доходят до 22 грн.

Бананы везде дороже на 5-7 грн: на свободной части Донбасса – до 25 грн, в Донецке – 27 грн, но самые дорогие – в Луганске (29 грн).

Бананы в супермаркете Северодонецка

Колбасы. Вареная колбаса в Донецке и Луганске стоит 100-150 грн, копченая – от 120. В Северодонецке и Славянске за «варенку» отдадите 70-135 грн, копченая дороже – 100-160 грн.

Сыр. Сыр на свободной части Донбасса обойдется в 110-220 грн, в «Л-ДНР» цены на него варьируются от 150 грн до 270 грн.

Сыры в супермаркете Северодонецка

Сладости. «Подсластить» жизнь в Северодонецке и Славянске – дороже, чем в «Л-ДНР». За шоколадные конфеты в среднем заплатите от 45 грн, в Донецке и Луганске (это будут российские или белорусские) – 26-30 грн. Но самое простое печенье на свободной части Донбасса – 8-15 грн, нв «Л-ДНР» – от 15 грн.

Молочная продукция в Донецке

На прошлой неделе в «республиках» резко подорожало подсолнечное масло – с 25 грн до 37 грн. «Власти» объясняют, что скачки цен коснулись только тех продуктов, которые привозятся «из-за рубежа».

Хотя разница в ценах кажется небольшой, на нее стоит смотреть, отталкиваясь от зарплаты: минимальная в Украине – 4723 грн, в «Л-ДНР» – 2300 грн. Средняя же зарплата по Украине в сентябре составила 11 998 грн, в Донецкой области – 12 981 грн, в Луганской – 10 773 грн. В то же время в «Л-ДНР» максимальные зарплаты (это юристы, шахтеры, а также оклад в вооруженных формированиях) не поднимаются выше 8-9 тыс. грн.