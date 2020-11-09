Обыски в трех городах: На Донетчине изъяли сотни ящиков сигарет из Молдовы и «ДНР» (Фото, видео)

Правоохранители из состава Объединенных сил провели обыски в местах накопления контрафактной алкогольной и табачной продукции на Донетчине – в городах Дружковка, Покровск и Торецк. О этом сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда.

Всего изъяли более 330 ящиков сигарет, около 60 000 бутылок и более 570 пакетов «тетрапак» алкогольной продукции на общую сумму более 13,5 млн грн.

В частности, выявили контрафактные табачные изделия производства Молдовы, Беларуси, Украины и «ДНР». Контрафактная алкогольная продукция – различных производителей, с марками акцизного налога с признаками подделки.