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Обыски в трех городах: На Донетчине изъяли сотни ящиков сигарет из Молдовы и «ДНР» (Фото, видео)

09.11.20 21:57

Правоохранители из состава Объединенных сил провели обыски в местах накопления контрафактной алкогольной и табачной продукции на Донетчине – в городах Дружковка, Покровск и Торецк. О этом сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда.

Всего изъяли более 330 ящиков сигарет, около 60 000 бутылок и более 570 пакетов «тетрапак» алкогольной продукции на общую сумму более 13,5 млн грн.

В частности, выявили контрафактные табачные изделия производства Молдовы, Беларуси, Украины и «ДНР». Контрафактная алкогольная продукция – различных производителей, с марками акцизного налога с признаками подделки.

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