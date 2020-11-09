Донетчина: ЦИК наконец-то объявила всех мэров-победителей на выборах (Список)

Центральная избирательная комиссия объявила мэров, победивших на выборах 25 октября, в последних в двух городах Донецкой области – Дружковке и Покровске, передают «Донецкие новости».

Так, в Покровске на выборах мэра победил действующий народный депутат Руслан Требушкин (партия «За будущее»), в Дружковке – секретарь Дружковского горсовета Владимир Григоренко (партия «ОПЗЖ»).

Согласно данным ЦИК, на выборах 25 октября из 19-ти городов Донетчины определились мэры в 17-ти. В двух городах назначено повторное голосование – в Краматорске оно состоится 15 ноября, в Славянске – 22 ноября.

Напомним, ЦИК определила мэров во всех 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.