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Донетчина: ЦИК наконец-то объявила всех мэров-победителей на выборах (Список)

09.11.20 22:18
Покровск
Покровск / Фото: unian.net

Центральная избирательная комиссия объявила мэров, победивших на выборах 25 октября, в последних в двух городах Донецкой области – Дружковке и Покровске, передают «Донецкие новости».

Так, в Покровске на выборах мэра победил действующий народный депутат Руслан Требушкин (партия «За будущее»), в Дружковке – секретарь Дружковского горсовета Владимир Григоренко (партия «ОПЗЖ»).

Согласно данным ЦИК, на выборах 25 октября из 19-ти городов Донетчины определились мэры в 17-ти. В двух городах назначено повторное голосование – в Краматорске оно состоится 15 ноября, в Славянске – 22 ноября.

Напомним, ЦИК определила мэров во всех 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.

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