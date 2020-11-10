15 смертей и 650 новых заболевших: Ситуация с коронавирусом на Донетчине (Карта)

Коронавирусная болезнь на минувших выходных унесла еще 15 жизней в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За субботу и воскресенье подтверждены еще 15 смертей от коронавирусной болезни:
- по 2 – в Торецкой (81, 76 лет), Волновахской (55, 59 лет) и Великоновоселковской (58, 77 лет) ОТГ;
- по 1 – в Мариупольской (60 лет), Покровской (48 лет), Мирноградской (63 года), Авдеевской (68 лет), Николаевской (61 год), Часовоярской (73 года), Бахмутской (81 год), Константиновской (68 лет ) и Соледарской (76 лет) ОТГ.
За 7-8 ноября в Донецкой области обнаружены еще 650 больных коронавирусной болезнью, среди которых 20 детей:
- 183 – в Славянской ОТГ;
- 94 – в Краматорской ОТГ;
- 87 – в Мариупольской ОТГ;
- 47 – в Бахмутской ОТГ;
- 46 – в Торецкой ОТГ;
- 25 – в Добропольской ОТГ;
- 19 – в Мангушской ОТГ;
- 18 – в Николаевской ОТГ;
- 17 – в Святогорской ОТГ;
- 14 – в Константиновской ОТГ;
- 13 – в Черкасской ОТГ;
- 12 – в Часовоярской ОТГ;
- по 11 – в Соледарской и Волновахской ОТГ;
- 7 – в Александровской ОТГ;
- по 6 – в Дружковской и Сартанской ОТГ;
- по 5 – в Светлодарской и Новодонецкой ОТГ;
- по 4 – в Авдеевский, Северской и Белозерской ОТГ;
- 3 – в Мирноградской ОТГ;
- по 2 – в Звановской и Угледарской ОТГ;
- по 1 – в Ольгинской, Никольской, Новогродовской, Селидовской и Андреевской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 14 194 человека, из них:
- выздоровели – 5 242 пациента,
- продолжают лечение – 8 750 человек,
- умерли – 202 человека.