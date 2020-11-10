15 смертей и 650 новых заболевших: Ситуация с коронавирусом на Донетчине (Карта)

Коронавирусная болезнь на минувших выходных унесла еще 15 жизней в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За субботу и воскресенье подтверждены еще 15 смертей от коронавирусной болезни:

по 2 – в Торецкой (81, 76 лет), Волновахской (55, 59 лет) и Великоновоселковской (58, 77 лет) ОТГ;

по 1 – в Мариупольской (60 лет), Покровской (48 лет), Мирноградской (63 года), Авдеевской (68 лет), Николаевской (61 год), Часовоярской (73 года), Бахмутской (81 год), Константиновской (68 лет ) и Соледарской (76 лет) ОТГ.

За 7-8 ноября в Донецкой области обнаружены еще 650 больных коронавирусной болезнью, среди которых 20 детей:

183 – в Славянской ОТГ;

94 – в Краматорской ОТГ;

87 – в Мариупольской ОТГ;

47 – в Бахмутской ОТГ;

46 – в Торецкой ОТГ;

25 – в Добропольской ОТГ;

19 – в Мангушской ОТГ;

18 – в Николаевской ОТГ;

17 – в Святогорской ОТГ;

14 – в Константиновской ОТГ;

13 – в Черкасской ОТГ;

12 – в Часовоярской ОТГ;

по 11 – в Соледарской и Волновахской ОТГ;

7 – в Александровской ОТГ;

по 6 – в Дружковской и Сартанской ОТГ;

по 5 – в Светлодарской и Новодонецкой ОТГ;

по 4 – в Авдеевский, Северской и Белозерской ОТГ;

3 – в Мирноградской ОТГ;

по 2 – в Звановской и Угледарской ОТГ;

по 1 – в Ольгинской, Никольской, Новогродовской, Селидовской и Андреевской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 14 194 человека, из них: