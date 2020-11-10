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15 смертей и 650 новых заболевших: Ситуация с коронавирусом на Донетчине (Карта)

10.11.20 08:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь на минувших выходных унесла еще 15 жизней в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За субботу и воскресенье подтверждены еще 15 смертей от коронавирусной болезни:

  • по 2 – в Торецкой (81, 76 лет), Волновахской (55, 59 лет) и Великоновоселковской (58, 77 лет) ОТГ;
  • по 1 – в Мариупольской (60 лет), Покровской (48 лет), Мирноградской (63 года), Авдеевской (68 лет), Николаевской (61 год), Часовоярской (73 года), Бахмутской (81 год), Константиновской (68 лет ) и Соледарской (76 лет) ОТГ.

За 7-8 ноября в Донецкой области обнаружены еще 650 больных коронавирусной болезнью, среди которых 20 детей:

  • 183 – в Славянской ОТГ;
  • 94 – в Краматорской ОТГ;
  • 87 – в Мариупольской ОТГ;
  • 47 – в Бахмутской ОТГ;
  • 46 – в Торецкой ОТГ;
  • 25 – в Добропольской ОТГ;
  • 19 – в Мангушской ОТГ;
  • 18 – в Николаевской ОТГ;
  • 17 – в Святогорской ОТГ;
  • 14 – в Константиновской ОТГ;
  • 13 – в Черкасской ОТГ;
  • 12 – в Часовоярской ОТГ;
  • по 11 – в Соледарской и Волновахской ОТГ;
  • 7 – в Александровской ОТГ;
  • по 6 – в Дружковской и Сартанской ОТГ;
  • по 5 – в Светлодарской и Новодонецкой ОТГ;
  • по 4 – в Авдеевский, Северской и Белозерской ОТГ;
  • 3 – в Мирноградской ОТГ;
  • по 2 – в Звановской и Угледарской ОТГ;
  • по 1 – в Ольгинской, Никольской, Новогродовской, Селидовской и Андреевской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 14 194 человека, из них:

  • выздоровели – 5 242 пациента,
  • продолжают лечение – 8 750 человек,
  • умерли – 202 человека.

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