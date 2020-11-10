«Ощадбанк», пенсии, почта: Все услуги можно получить прямо на КПВВ

Все услуги, которые украинская сторона развернула на контрольно-пропускных пунктах через линию разграничения на Донбассе, можно получить не заходя на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь, передает «Радио Свобода».

«Те ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг – ред.), которые мы развернули практически на КПВВ, они позволяют, даже не заходя на подконтрольную территорию Украины до конца, решить вопрос и затем возвращаться обратно на неподконтрольную территорию», – отметил Бондарь.

На пунктах пропуска будут работать отделения «Ощадбанка», почты и Центры предоставления административных услуг.

КПВВ будут работать ежедневно с 8:00 до 16:00 по киевскому времени.

Напомним, сегодня, 10 ноября, штаб ООС планирует возобновить работу КПВВ на линии разграничения на Донбассе. На территории Донецкой области с украинской стороны откроются КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое» .

Однако «Л-ДНР» сделали заявления, что не намерены открывать свои контрольно-пропускные пункты на линии разграничения.

Об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.