Ценовой рекорд бьют помидоры: На рынке на Донетчине рассказали, что подорожает (Видео)

На рынке в Покровске (Донецкая обл.) – цены на овощи пока что замерли: картофель продают от 10 грн., морковь – по 10-12 грн, перец и помидоры – до 45 грн. Мясо – на низком старте к удорожанию.

В пятницу людей на рынке немного, как продавцов, так и покупателей. Последние признаются: пришли в надежде купить продукты дешевле, чем в выходные. «Если походить, можно найти, что надо… Помидоры дорого сейчас. Выбора нет, покупаем, что есть… Дороже, чем в прошлом году… Дорого все», – делятся покупатели.

На протяжении месяца основные овощи не подорожали:

капуста и лук сейчас – от 8 грн за кг;

свекла и морковь – от 10-12 грн;

перец – по 20 грн.

Цена на картофель зависит от сорта. В среднем – 10-12 грн, но есть и по 6-8 грн. При этом продавцы не уверены, что такую цену удастся удержать, и картофель уже дорожает. Реализаторы предполагают, что это может быть связано с карантином. К примеру, в Чернигове закрыты на карантин многие овощные базы.

Среди овощей ценовой рекорд сейчас бьют помидоры и огурцы. Цены поднялись в два раза. За килограмм томатов и огурцов придется выложить от 30 до 40 грн. Салат дешевым не выйдет, так как и домашнее подсолнечное масло подскочило в цене: до 45 грн за литр.

На молочную продукцию цены пока держатся на одном уровне. Домашнее молоко стоит 55 грн за три литра, сливочное масло – 200 грн, сметана – 120 грн за литр. Но с холодами, говорят продавцы, стоимость будет расти.

Немного выросла в закупке и стоимость мяса – в связи с тем, что зерно поднялось в цене. Но пока что продавцы торгуют по старым ценам: свинина от 100 грн, мякоть говядины – по 140 грн.

За килограмм домашней курицы просят от 80 грн, утки – 90 грн, индюка – 100 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»