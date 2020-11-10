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Министр обороны Андрей Таран заболел коронавирусом

10.11.20 08:45
Андрей Таран / Фото из открытых источников
Андрей Таран / Фото из открытых источников

Министр обороны Украины Андрей Таран получил положительный результат теста на COVID-19. Об сообщили в Минобороны, передает «Укринформ».

Тест сделали перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, которая состоялась 6 ноября.

«Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными», – говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны Украины.

Напомним, 9 ноября коронавирус был подтвержден у президента Украины Владимира Зеленского и у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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