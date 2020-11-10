Открытие КПВВ на Донбассе: В штабе ООС уточнили информацию и график

Пропуск людей через 7 КПВВ в Донецкой и Луганской областях будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

В штабе опубликовали уточненную информацию о работе КПВВ. В частности, пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» начиная с 10 ноября будет проводиться ежедневно с 8:00 до 16:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №641 от 22.07.2020.

Напомним, сегодня, 10 ноября, штаб ООС возобновляется работа КПВВ на линии разграничения на Донбассе. На территории Донецкой области с украинской стороны открываются КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Однако «Л-ДНР» сделали заявления, что не намерены открывать свои контрольно-пропускные пункты на линии разграничения.

Об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.