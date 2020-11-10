На КПП «ДНР» в Еленовке двоим людям потребовалась помощь медиков

Через КПП «ДНР» в Еленовке 9 ноября пропустили более 150 человек. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

КПП функционировал на въезд-выезд, с 08:00 до 19:00 по местному («московскому») времени. За оказанием медпомощи обратились 2 человека.

«На территорию республики запущены 24 транспортных средства, 121 человек», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что на подконтрольную украинским властям территорию выпущены 8 транспортных средств, 44 человека.

Напомним, сегодня, 10 ноября, на территории Донецкой области с украинской стороны открылись КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое». Пропуск людей через 7 КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом незаконные вооруженные формирования людей возвращают обратно.

Об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.