В «ЛНР» в Луганске в «республиканском» Луганском краеведческом музее открыт новый выставочный зал. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

В холле посетителей встречает выставка «Дорога длиною в 100 лет», приуроченная к юбилею музея.

Нынешний руководитель музея Артем Рубченко возглавляет его с 2018 года. После 2014 года, утверждает он, «были определенные потери, и здание пострадало, и в коллективе были потери». «Сейчас мы уже набираем новых сотрудников», – уверяет Рубченко.

На экскурсию сюда приводят школьников и студентов.

К 100-летнему юбилею в музее презентовали новый выставочный зал «Новейшая история Луганщины». Среди экспонатов, как говорится в сюжете, «документальные и вещевые материалы, биографические материалы о современных героях луганской земли». На стендах показаны также фотографии участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), оружие, боеприпасы, БПЛА и дорожные указатели.

Напомним, в Луганском краеведческом музее есть стенды, посвященные «гуманитарной помощи РФ детям Донбасса».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube