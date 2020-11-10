С сентября более 1,6 млн пенсионеров получили повышенные пенсии

В 2020 году в Украине успешно проведены несколько этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает пресс-служба Минсоцполитики.

С сентября, по ее словам, повышенные пенсии получили пенсионеры старше 65 лет, которые имеют 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Это 1,6 млн пенсионеров. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 тыс., соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 тыс. грн.

С января 2021 планируется еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2400 грн, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год, вырастет до 6 тыс. грн.

«Всего на следующий год мы запланировали 5 этапов повышения пенсий – все их мы отразили в календаре. Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума», – сообщила Лазебная.

В результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3400 грн.

Календарь повышения пенсий на 2021 год: