COVID-19: В «Л-ДНР» скончались два десятка людей

В «ДНР» за минувшие сутки диагностированы 198 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек умерли. В «ЛНР» скончались 3 человека. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщают пресс-служба «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

17 человек с коронавирусной инфекцией умерли.

В целом в «ДНР» подтверждены 7 993 случая новой коронавирусной инфекции, из них:

выздоровели – 3 762 человека,

продолжают лечение – (на стационарах и амбулаторно);

скончались – 704.

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19. В целом с начала пандемии медики в «ЛНР» зарегистрировали 112 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.