Все 50 коек заняты: Как в карантин рожают в Донецке (Фото)

В «ДНР» часть родильных отделений были перепрофилированы для больных коронавирусом. Но говорить о перегруженности – не приходится. При этом ограничения есть: к примеру, в стационар без отрицательного теста на новый вирус не лечь. В Донецке работают два центра, принимающие беременных женщин из разных городов. В одном – все койки заняты, но есть дополнительные. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Медработники уверяют, что будущим мамам беспокоиться не о чем: для безопасности принимаются все необходимые меры. Два профильных учреждения готовы принимать новых поступающих: беременных, родильниц, рожениц из Донецка и других населенных пунктов со всей перинатальной патологией и экстрагенитальной патологией, требующей госпитализации в любые сроки. В «Центре охраны материнства и детства» есть 5 акушерских отделений. Для беременных – три отделения. В центре уверяют, что мест хватает для каждой беременной.

В центре сегодня проводят около 15 родов, до пандемии их было около 7-ми. Но о перегруженности говорить, утверждают в «ДНР», не приходится.

«До войны у нас проходило около 5 тыс. родов, а сейчас у нас в год и двух тысяч не проходит… У нас здесь 10 индивидуальных родзалов, которые приспособлены для семейных пар», – рассказывает заведующая родовым отделением «Центра охраны материнства и детства» Татьяна Холодняк.

В связи с распространением коронавируса, теперь главным условием поступления на стационар является отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, запрещены посещения, а партнерские роды сведены к минимуму. В помещениях проводится регулярная влажная уборка, а родзал дополнительно обрабатывается рециркуляторами.

Еще одним центром, оказывающим услуги родовспоможения, является «Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение». Сюда направляют преимущественно женщин с осложнениями в области гинекологии.

Здесь же работает и отделение интенсивной терапии новорожденных, где оказывают помощь недоношенным или малышам с патологиями. В нем есть 6 коек интенсивной терапии и 40 коек для совместного пребывания с родителями. Сейчас 4 малыша находятся в интенсивной терапии.

Родительное отделение рассчитано на 50 мест. Сейчас все 50 коек заняты. Но в случае необходимости можно использовать резервные палаты.

«Поводов для паники, что перепрофилирование родильных отделений приведет к дефициту свободных мест или нехватке специалистов в действующих роддомах – нет», – уверяют в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в горбольнице №3 Донецка, где акушерско-гинекологический корпус перепрофилировали под лечение зараженных коронавирусом, сотрудники отказываются работать. В соцсетях рассказали о конфликте между сотрудниками больницы и руководством. Основные претензии заключались в том, что у медиков нет средств защиты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube