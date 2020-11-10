Сотрудники сдали тесты на COVID-19: В Донецке возобновляют показ спектаклей в муздраме (Фото)

В «ДНР» возобновляет показ спектаклей с очным присутствием зрителей «республиканский» «Донецкий музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна». Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

После месячной работы без очного присутствия зрителей в связи с коронавирусом, театр возобновляет показ спектаклей.

В целях безопасности около 150 сотрудников театра сдали тест на коронавирусную инфекцию. В театре сообщили – результаты у всех отрицательные, и уже скоро пройдут встречи со зрителями.

Артисты, в свою очередь, напомнили о необходимости соблюдения санитарных норм: масочный режим, дистанцирование и дезинфекция рук.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 10 ноября в Украине COVID-19 заболели 479 197 человек (214 657 пациентов выздоровели, 8 756 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая (выздоровели – 5 242 пациента, летальных случаев – 202), Луганской области – 4 643 случая (выздоровел – 2 291 пациент, летальных случаев – 117).

В «ДНР» – 7 993 случая коронавируса (выздоровели – 3 762 человек, летальных случаев – 704). В «ЛНР» – 112 смертей пациентов с коронавирусом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube