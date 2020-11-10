За сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 410 детей, 445 медработников. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за последние сутки госпитализированы 1 252 человека, зафиксирован 191 летальный случай. При этом выздоровели 5 514 человек.

Проведено тестирований за сутки – 68 962 (в том числе методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях», – отметил Степанов.

Всего с начала пандемии по состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрированы 479 197 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

214 657 пациентов – выздоровели;

8 756 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 691 258.