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Людей немного: Украина возобновила работу семи КПВВ на Донбассе

10.11.20 09:52
На КПВВ «Новотроицкое» / Фото ДонОГА
На КПВВ «Новотроицкое» / Фото ДонОГА

Сегодня, 10 ноября, украинская сторона возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом небольшая группа людей наблюдается лишь возле КПВВ «Счастье» и «Станица Луганская». Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».

По его словам, четыре КПВВ в Донецкой области и три – в Луганской возобновили пропуск граждан сегодня с 8 утра.

«Военнослужащие находятся на местах и готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская" небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет», – сказал Демченко в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что это связано с заявлениями «ДНР» и «ЛНР», которые накануне отказались возобновлять пропуск граждан со своей стороны.

«Это вызывает опасения у людей», – добавил спикер ГПСУ.

Напомним, сегодня, 10 ноября, на территории Донецкой области с украинской стороны открылись КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Однако «Л-ДНР» сделали заявления, что не намерены открывать свои контрольно-пропускные пункты на линии разграничения.

Об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

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