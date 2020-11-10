Сводка из зоны ООС за 9 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения достигнутых договоренностей.

Режим прекращения огня НВФ дважды нарушили на Приазовье. С временно неподконтрольных украинским властям населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских военных в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «военные Киева не открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки. При этом украинские подразделения в отчетный период единожды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе. Они проводили инженерные работы в районе подконтрольного Киеву поселка Пески к северо-западу от Донецка».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.