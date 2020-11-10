Может грозить гибелью целому городу: Нардеп рассказал об остановке меткомбината в Алчевске

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области практически полностью остановлен Алчевский металлургический комбинат, и это несет угрозу жизнедеятельности целого города. Об этом написал народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

По его словам, положение на меткомбинате не является новостью, предприятие испытывает трудности уже давно.

«Но ситуация действительно патовая. Для тех, кто утверждает, что в "квазиреспубликах" развивается промышленность, рассказываю. Из 6-ти коксовых батарей – работает одна, остальные на горячей консервации. Производство – 500 тонн в сутки вместо 6000 до войны. Работает на минимальной загрузке и всего лишь одна домна», – рассказал нардеп.

Что касается сотрудников АМК, добавил Магомедов, летом были массовые увольнения. До сих пор существует задолженность по зарплате – выплачена только половина зарплаты за июль.

«Печально, что одно из крупнейших предприятий Луганской области и серьезно модернизированное еще перед боевыми действиями, которое в мирное время имело стратегическое значение для экономики Украины, находится в таком состоянии», – отметил парламентарий.

«Если АМК полностью остановится, это может грозить гибелью целому городу Алчевску, для которого это предприятие является градообразующим», – констатировал Муса Магомедов.