Оформить субсидию, паспорт, пенсионное удостоверение: Громадам Донетчины и Луганщины передали мобильные ЦПАУ

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине вместе с Европейским Союзом передали два современных мобильных центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) для Лиманской ОТГ в Донецкой области и Троицкой ОТГ на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

Передача мобильных ЦПАУ состоялась 9 ноября в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.

И.о. руководителя программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Фредерик Кунео отметил, что поддержка людей на востоке Украины, а особенно в сферах децентрализации и доступа к административным услугам, остается одним из ключевых направлений работы ЕС в регионе.

«Начиная с 2016 года, мы открыли 16 стационарных административных центров в Донецкой и Луганской областях. Запуск 6 мобильных центров – двух в декабре прошлого года, двух в мае и еще двух сегодня – значительно расширяет сеть покрытия услугами стационарных центров. Эти мобильные центры помогут пожилым людям, людям с инвалидностью и жителям самых отдаленных районов получать все необходимые услуги. Я хотел бы подчеркнуть, что эти мобильные центры полностью оснащены всем необходимым функционалом, а их сотрудники уже прошли профессиональную подготовку для предоставления качественных административных услуг», – сказал господин Кунео.

В мобильных ЦПАУ можно будет получить услуги практически идентичные тем, которые сейчас предоставляются в стационарных центрах, например:

оформить субсидию и получить помощь от государства;

зарегистрировать собственный бизнес или недвижимое имущество;

получить свидетельство о рождении ребенка;

получить удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

оформить и получить пенсионное удостоверение;

воспользоваться паспортными услугами.

Руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну отметил, что из-за пандемии COVID-19 и карантин спрос на доступные публичные услуги стремительно вырос.

Каждый автомобиль ЦПАУ имеет два рабочих места для администраторов, оборудованные компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным сервером и доступом к сети интернет. Кроме того, есть два мобильных кейса – мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита; а также оборудовано видеонаблюдение; GPS навигация; два вида автономного отопления, вентиляция, кондиционер, подключение к внешним источникам энергии, автономный санузел с горячей и холодной водой, мобильный лифт-пандус для людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения и зона ожидания.

Также в мобильных ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для специалистов пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты, ГСЧС и других служб.

Как сообщается, стоимость двух машин вместе с полной комплектацией оборудования и обучением специалистов составляет около 115 тыс. долл. США.