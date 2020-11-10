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НВФ людей возвращают обратно: В подгруппе ТКГ обсуждают ситуацию на КПВВ (Видео)

10.11.20 11:02
Людей развернули обратно с КПП НВФ / Фото: Украинская делегация в ТКГ
Людей развернули обратно с КПП НВФ / Фото: Украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 10 ноября, в 9:00 в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Одним из основных вопросов обсуждения стала ситуация на пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Кроме вопроса перемещения граждан через КПВВ, повестка дня также включает: обмен взаимно удерживаемыми лицами, разработку мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Политическая подгруппа обсуждает «План действий», предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

«Напомним, что сегодня в 08:00 украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое". Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения», – сообщили в украинской делегации в ТКГ.

В частности, отмечается, что люди проходили после пропуска через украинский КПВВ почти 3 км с вещами, а их развернули обратно незаконные вооруженные формирования.

«Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ», – добавляет при этом украинская сторона в ТКГ.

В 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. Завтра, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

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