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На Донбассе работают КПВВ: Сколько людей пропустили

10.11.20 11:49
КПВВ «Марьинка»
КПВВ «Марьинка» / Фото: youtube.com

Сегодня, 10 ноября, все КПВВ на Донбассе начали работу.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, КПВВ Луганщины начали работу в 8:00. На КПВВ в Золотом, Станице Луганской и Счастье начался пропуск людей через линию разграничения с подконтрольной украинской власти территории в 8:00. По состоянию на 9:00 КПВВ «Счастье» со стороны подконтрольной территории пересекли 8 человек, «Золотое» – одно транспортное средство и один человек.

Через КПВВ «Станица Луганская» с подконтрольной территории прошли 20 человек, с противоположной стороны – 1 человек. Все люди пересекли КПВВ и отправились в направлении линии разграничения.

По информации Государственной пограничной службы Украины, в Золотом и Счастье пропуск лиц противоположной стороной не наблюдается.

Пересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8:00 до 16:00.

О начале работы КПВВ сообщает и пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Контрольные пункты въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» в Донецкой области сегодня начали работу в 8:00. Пропускные операции будут проводиться ежедневно с 08.00 до 16.00.

Украинские пограничники готовы к осуществлению пропуска граждан и транспортных средств, чтобы люди могли добраться к родным по обе стороны линии разграничения.

Напомним, сегодня, 10 ноября, на территории Донецкой области с украинской стороны открылись КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое». Пропуск людей через 7 КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом незаконные вооруженные формирования людей возвращают обратно.

Об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

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