YASNO подвел итоги улучшений для клиентов за год работы

YASNO за год работы на рынке повысил качество обслуживания клиентов, внедрил новые сервисы, предложил новые продукты и услуги в сфере поставки электроэнергии, энергоэффективности, электромобильности, а также начал поставлять газ.

Официальная презентация розничного бренда YASNO состоялась 7 ноября 2019 года. Энергетические услуги под этим именем получают 3,5 млн клиентов в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве. Целью создания нового бренда стало повышение качества коммунальных и энергетических услуг для украинцев, привнесение инновационных технологий обслуживания клиентов в данной сфере, внедрение новых продуктов и услуг, которые помогают уменьшать расходы на энергоресурсы и улучшать экологию.

«Как мы и обещали нашим клиентам год назад, во всех трех регионах мы внедрили новые цифровые сервисы: личные кабинеты, единое мобильное приложение для быстрой передачи показаний счетчиков и оплаты за электроэнергию, а также чат-бота в мессенджере Viber, у которого уже более 100 тысяч пользователей. Цифровизация сервисов позволила улучшить работу контакт-центра и сократить время дозвона оператору менее чем до 3 минут. При этом мы используем голосовых роботов и интерактивные меню, которыми ежемесячно пользуются 50 тысяч клиентов для дистанционного получения услуг и экономии времени. Для повышения комфорта и скорости очного обслуживания клиентов мы развиваем сеть энергоофисов, которая насчитывает уже 67 помещений не только в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве, но также в Харькове, Запорожье и Черкассах.

В энергоофисах, а также на сайте YASNO и в Viber-боте клиенты могут заказать дополнительные продукты и услуги: энергоэффективные наборы с двузонными счетчиками, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, климатическую технику (электрические и газовые водонагреватели, кондиционеры, керамические обогреватели). Бизнес-клиенты в трех регионах, а также жители Донецкой области в YASNO могут приобрести еще и природный газ», – рассказал Александр Северин, директор YASNO в Донецкой области.

Александр Северин

Присоединившись к международной инициативе европейской ассоциации Eurelectric «Быть движущей силой изменений: 15 обязательств перед потребителями», YASNO продолжает поддерживать распространение технологий возобновляемых источников энергии, финансирует и внедряет энергоэффективные проекты на условиях энергосервиса в промышленной и бюджетной сферах, предоставляет услуги энергоаудита и энергоменеджмента, а также популяризует культуру энергосбережения среди своих клиентов.

«Минувший год был сложным не только для нас, но и для наших клиентов, поскольку все столкнулись с последствиями пандемии Covid-19. Мы постарались сделать все возможное, чтобы наши клиенты продолжали получать качественное обслуживание, могли это делать дистанционно и безопасно. Более 75% сейчас пользуются онлайн-сервисами YASNO.

Энергоэффективные продукты, которые мы предлагаем, позволяют снижать выбросы более чем на 100 тыс. тонн СО2 в год, а также уменьшать расходы на энергоресурсы, находясь дома, повышать конкурентоспособность украинской промышленности и создавать более здоровую среду в 28 бюджетных учреждениях в 5 регионах Украины – в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Хочу выразить глубокую признательность за этот год всем нашим клиентам, партнерам и сотрудникам, вместе с которыми мы работаем для лучшего энергетического будущего Украины», – сказал Александр Северин.

Справка:YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.