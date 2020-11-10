В Минсоцполитики назвали количество внутренне перемещенных лиц

В Украине по состоянию на сегодня, 10 ноября, учтены 1 млн 458 тыс. 050 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 2 ноября, на учете состоял 1 млн 458 тыс. 161 переселенец. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 111 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: