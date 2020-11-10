Кроме COVID-19: Министр здравоохранения рассказал, какие плановые госпитализации не отменяются

В Украине продолжат проводить плановые госпитализации и операции, отсрочивание которых является угрозой для жизни пациента. Об этом сегодня, 10 ноября, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в данное время выделено максимальное количество коек для больных коронавирусом – 83 тысячи, и это уже 50% всего коечного фонда.

«Но это уже критическая цифра, которую мы посчитали в разрезе каждой области, каждой больницы, чтобы в тот же самый момент мы никоим образом не останавливали оказание медицинской помощи по другим заболеваниям», – сказал Степанов.

Министр добавил, что врачи так же продолжают спасать больных от инсульта, инфаркта, проводить оперативные вмешательства.

«У нас остановлены определенные госпитализации, плановые операции. Но это не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочивание которых угрожает жизни. Например, те же операции, связанные с онкологией, – будут проводиться в полном объеме. Роды, и другие плановые госпитализации, которые нельзя отложить из-за угрозы жизни, – будут выполняться в полном объеме», – подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Украина переходит на второй этап реагирования на пандемию. С 9 ноября все плановые операции и госпитализации в больницах были запрещены. Медицинские учреждения перешли только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.