На Луганщине от вызванных коронавирусом осложнений умерли 8 человек (Карта)

На Луганщине лабораторно подтверждены 104 новых случая COVID-19. Умерли от осложнений 8 человек. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 человек: в городе Северодонецк – 3-е мужчин (64, 68, 74 лет) и женщина (66 лет), Лисичанск – 2-е мужчин (74 и 82 года), Кременском районе – женщина (68 лет), Попаснянском районе – женщина (80 лет).

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 21 человек,

Лисичанск – 8;

Рубежное – 9;

Беловодский район – 3;

Кременской – 7;

Новопсковский – 21;

Попаснянский – 7;

Сватовский – 12;

Старобельский – 16.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 643 человек, из них:

выздоровел – 2 291 человек;

лечатся – 2 235 пациентов (287 – стационарно, 1 948 – амбулаторно);

умерли – 117 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 46,3%.

Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины опубликовал карту, на которой представлена география распространения заболевания:

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 10 ноября в Украине COVID-19 заболели 479 197 человек (214 657 пациентов выздоровели, 8 756 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая (выздоровели – 5 242 пациента, летальных случаев – 202).

В «ДНР» – 7 993 случая коронавируса (выздоровели – 3 762 человек, летальных случаев – 704). В «ЛНР» – 112 смертей пациентов с коронавирусом.