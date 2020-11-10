Фонд Рината Ахметова помог шестилетней Алине из Днепра вернуть слух

Больше всего Алина Лобко из Днепра мечтает учиться в школе и завести много друзей. Но в этом году девочка даже не пошла в первый класс. Из-за проблем со слухом шестилетняя Алина почти потеряла контакт с окружением. Помог девочке проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу», сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Обычный тон в разговоре с ней не подходил, нужно было постоянно говорить громче, чтобы она слышала», – вспоминает Александр Лобко, брат Алины.

Причина, почему девочка не пошла в школу, банальна – из-за проблем со слухом тяжело учиться и находить общий язык со сверстниками. Сказалась перенесенная год назад тяжелая болезнь.

«В пять с половиной лет Алина переболела вирусной инфекцией, очень сильной. Принимала антибиотики долго, после чего мы обратили внимание на то, что ребенок плохо слышит, постоянно переспрашивает. Бывает, дети к ней подходят, что-то спрашивают, начинают общаться – она отдаляется, потому что плохо слышит», – говорит Анна, мама ребенка.

Врачи предупредили: сам по себе слух не вернется. Необходимы современные и высокоточные слуховые аппараты. Но их стоимость для семьи переселенцев оказалась неподъемной. Так Алина стала одной из участниц проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу».

«Это было счастье, радость. Все вокруг тоже обрадовались, и Алина обрадовалась, что у нее будут хорошие аппараты. Спасибо большое Ринату Леонидовичу», – поблагодарила Анна Лобко.

«Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. Помощь в слухопротезировании получают дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей со всей Украины. Благодаря Фонду малышам установлено более 190 высокочувствительных слуховых аппаратов», – напомнили в пресс-службе Фонда.