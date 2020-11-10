«ДНР» в одном фото: Маршрутки в Макеевке латают кирпичами (Фотофакт)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) местные жители запечатлели на фото маршрутку, дыры в проржавевших боках которой залатаны кирпичами. Фото «уникального» автобуса опубликовали в соцсетях.

Фото из соцсетей

В то время, как маршрутки приходится спасать таким способом, местные интернет-ресурсы сообщают о том, что 9 ноября «подразделения МВД ДНР получили ключи от 58 новых служебных автомобилей». Ключи передавал «глава ДНР» Денис Пушилин.

Местные жители реагируют на данную ситуацию по-разному: кто-то с возмущением, кто-то с долей юмора. Многие отмечают, что состоявшееся накануне вручение новых машин «полиции» на фоне таких реалий явно неуместно.

«Зато полиции вчера снова вручили кучу новых авто! А то, что автобусы разваливаются, врачи участковые без авто, имею в виду обычные рядовые поликлиники, когда врач должен ножками оббегать полмикрорайона, потом притопать в больницу на прием больных и при этом перерабатывает свое рабочее время. Ужас!!! Как по мне, общественный транспорт и больницы, обычные районные поликлиники больше нуждаются в новых транспортных средствах, чем полиция», – пишет в обсуждении фото Ксения.

«МВД ДНР предоставили 58 новых патрульных машин, которые правоохранителям торжественно вручил Пушилин без маски (видать, коронавирус его не берет). Странное транжирство во времена, когда медицина поставлена на грань выживания, как и остальные сферы жизни в ДНР. Долги по зарплате шахтерам и металлургам, дефицит лекарств в аптеках, эпидемия коронавирусной пневмонии, массовый отток населения в поисках работы и лучшей жизни… Люди показывают реалии жизни в ДНР, на которые можно было бы потратить средства, вместо новых машин для полиции», – комментируют фото автобуса в одном из донецких Telegram-каналов.

Дончане также вспоминают, что нередкими, в том числе в последнее время, являются случаи с горящими маршрутками, и констатируют, что при таком состоянии общественного транспорта и отношении к людям в «республике» в целом удивляться нечему: